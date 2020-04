ZBP: Klienci złożyli blisko 700 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów

W tym samym czasie prawie o połowę wzrosła liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o odroczenie rat kredytowych składanych przez przedsiębiorców (do 60 tysięcy). Zdecydowania większość z nich to podmioty z sektora MŚP, a prawie 4 tysiące do rolnicy lub przedsiębiorcy prowadzący działalność rolniczą. Łączna wartość odroczonych rat kredytowych dla przedsiębiorców to co najmniej 24 mld zł, podano dalej.