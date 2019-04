ZBP: Polacy widzą, że nadmierne obciążenia banków mają przełożenie na ceny usług

Najnowsze badanie wykazało, że prawie połowa Polaków (47%) uważa, iż prawidłowym sposobem wspierania gospodarki przez banki jest budowanie i gromadzenie coraz wyższych kapitałów własnych, które pozwolą udzielać większej liczby i na wyższe kwoty kredytów dla firm i gospodarstw domowych. Według 19% badanych wspieranie gospodarki powinno odbywać się poprzez płacenie przez banki dodatkowych podatków od aktywów do budżetu państwa i finansowanie programów socjalnych, co skutkuje ograniczaniem zdolności banków do udzielania kredytów dla firm i klientów indywidualnych. Jedna trzecia respondentów (34%) nie ma zdania w tej sprawie.

"Polacy bardzo dobrze rozumieją, że dodatkowe obciążenia, regulacje sektora bankowego - tak jak na całym świecie - są przenoszone na klientów. Kiedy te obciążenia są racjonalne, to służą zarówno tym, którzy oszczędzają jak i tym, którzy pożyczają pieniądze. Kiedy sektor jest nadmiernie obciążany, to deponenci mają poczucie, że nie są odpowiednio wynagradzani za trud oszczędzania, który podejmują, a kredytobiorcy, że płacą więcej, niż mogliby płacić. Trzeba więc znaleźć odpowiedni balans" - powiedział Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews, komentując wyniki najnowszych badań.

Przypomniał, że efektywne opodatkowanie polskiego sektora bankowego sięga aż 44%. Stopa podatkowa jest o połowę wyższa niż w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Sektor jest także obciążany wysokimi wpłatami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, które to opłaty nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu.

"Polskie banki, które wspierały rozwój gospodarki w czasie kryzysu finansowego, płaciły wysokie podatki i nie potrzebowały restrukturyzacji finansowanej z budżetu państwa, zostały niejako ukarane za prowadzenie racjonalnej polityki kapitałowej. Jest to zupełnie niezrozumiałe i nieracjonalne" - podkreślił.

Badanie pokazało, że ogólna opinia na temat polskiego sektora bankowego w 2019 roku ustabilizowała się - prawie 2/3 respondentów ma o nim dobre zdanie (59% w 2018 i 2019 r.). W ciągu minionych 10 lat odsetek pozytywnych opinii o sektorze bankowym podwoił się ( z 30% w 2009 r.), a odsetek opinii negatywnych zmalał ponad pięciokrotnie (do 5% w br. wobec 27% w 2009 r.)

Wśród klientów banków poziom zaufania zwiększył się o 3 pkt proc. r/r do 87% w 2019 r.

W odpowiedziach spontanicznych jako przyczyny wzrostu zaufania wskazano głównie: dbanie o klienta oraz miłą, fachową obsługę (47%), bezpieczeństwo (38%), stabilizację na rynku (21%), dobrą ofertę banku (18%).

Polacy czują się coraz bezpieczniej w kwestiach związanych z płatnościami zbliżeniowymi (wzrost o 6 pkt proc. r/r do 67%), płatnościami kartami (wzrost o 4 pkt proc r/r do 81%), ulokowanymi w banku środkami (wzrost o 3 pkt proc. r/r do 75%), a także danymi o klientach banku (wzrost o 3 pkt proc. do 71%).

"To, co niepokoi nas, ale też klientów to fakt, że w dobie silnego wzrostu gospodarczego polska bankowość traci siły i zdolność do rozwoju i modernizowania się, a także konkurowania z innymi podmiotami finansowymi w Europie. Konieczność ograniczania nakładów na cyberbezpieczeństwo jest niebezpieczna, a kraj, który ma tak rozwiniętą bankowość internetową, mobilną nie może pozwolić sobie także na odpływ wysokiej klasy specjalistów IT" - podkreślił Pietraszkiewicz.

Polacy coraz chętniej polecają bank, z usług którego korzystają. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) obrazujący tę skłonność wyniósł 25 pkt w 2019 roku, co oznacza wzrost o 19 pkt. w skali roku.

"W ostatnich latach mocno zwiększył się odsetek osób korzystających z usług bankowych. Gorszą opinię o bankach mają ci, którzy nie korzystają z nich. Polacy szczycą się tym, że jak wyjadą za granicę mogą swobodnie korzystać z usług bankowych. Wygoda, przystępne ceny, bankowość mobilna - do tego pewność gwarancji depozytów, niezła jakość portfela kredytowego - to są wartości, które sektor budował latami" - podkreślił prezes ZBP.

"Musi nastąpić pewna korekta w polityce, by ulżyć naszym klientom, by ten sektor mógł się harmonijnie rozwijać i służyć firmom, klientom detalicznym, jednostkom samorządowym" - podsumował.

Poziom zaufania Polaków do banków i innych instytucji rynku finansowego (wszyscy badani) zwiększył się r/r w 2019 roku - największy wzrost - o 9 pkt proc. dotyczył banków (72%), towarzystw ubezpieczeniowych (50%), Związku Banków Polskich (50%), a także Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz funduszy inwestycyjnych - o 7 pkt proc. w skali roku - odpowiednio do 36% i 32%.

Polacy mają także duże zaufanie do Narodowego Banku Polskiego (64%, wzrost o 1 pkt proc. r/r), Bankowego Funduszy Gwarancyjnego (52%, wzrost o 3 pkt proc. r/r.) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (47%, wzrost o 3 pkt proc. r/r.)

Badanie pn. "Wybrane obserwacje z badania reputacji sektora bankowego" zostało zrealizowane przez Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej (N=1009) metodą wywiadów bezpośrednich w domach respondentów w dniach 11-22 marca 2019 r.

Agnieszka Morawiecka

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące