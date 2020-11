ZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 36,01 mln zł EBITDA w III kw. 2020

"W III kwartale 2020 roku emitent osiągnął wyższe wyniki niż w III kwartale 2019 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 36 010 tys. zł, co oznacza wzrost o 14 422 tys. zł. Zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 17 383 tys. zł i był o 26 343 tys. zł wyższy od wyniku z tego samego okresu poprzedniego roku. Poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży uległ nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,5%, przy jednoczesnym niższym poziomie kosztu własnego sprzedaży (3,0%), co skutkowało wypracowaniem wyższego zysku brutto ze sprzedaży - na poziomie 73 401 tys. zł. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na wyższy poziom wyników w III kwartale 2020 roku niż za analogiczny okres 2019 roku był spadek cen zakupu kilku surowców strategicznych, w tym głównie gazu ziemnego o ponad 20% oraz soli potasowej o 15%. Ponadto, w relacji do III kwartału 2019 roku, znacząco wzrosła sprzedaż produktów azotowych, przy czym wówczas ograniczenia wynikały z usterki instalacji i przedłużonych postojów

remontowych. Niższe ceny kluczowych surowców oraz wyższe wolumeny sprzedaży produktów azotowych pozwoliły na zbilansowanie z nadwyżką wpływu zanotowanego jednocześnie spadku cen sprzedaży głównych produktów" - czytamy dalej.