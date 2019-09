ZE PAK miał 24,63 mln zł zysku netto, 38,74 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

"W analizowanym półroczu, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w grupie zwiększyła się sprzedaż energii elektrycznej z 4,27 TWh do 4,64 TWh, tj. o 8,66%. Wzrost sprzedaży był efektem większej o 54,57% sprzedaży energii z obrotu, sprzedaż energii z produkcji własnej spadła o 0,38 TWh, tj. o 13,1%. O poziomie produkcji w dużym stopniu decydowały relacje między ceną energii na rynku spot a ceną uprawnień do emisji CO2. Równocześnie w I półroczu 2019 roku do 269,15 złotych/MWh, tj. o 37,41%, zwiększyła się średnia uzyskana cena sprzedaży energii elektrycznej. Skumulowany wpływ obu wyżej wymienionych czynników spowodował, że przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (pomniejszone o podatek akcyzowy) wyniosły 1 231 699 tys. zł i w porównaniu do I półrocza 2018 roku zwiększyły się o 398 596 tys. zł, tj. o 47,84%" - czytamy w raporcie.