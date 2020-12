ZE PAK przeniósł na spółkę zal. prawa do projektu fotowoltaicznego w Brudzewie

"ZE PAK SA i PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. określiły cenę za cesję praw i obowiązków na kwotę brutto 16,1 mln zł. Cena za cesję została skalkulowana jako łączna kwota poniesionych nakładów oraz wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez spółkę czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem projektu do chwili przeniesienia praw i obowiązków. Wierzytelność z tytułu ceny za cesję została przez spółkę wniesiona do PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. tytułem wkładu niepieniężnego. W dniu 22 grudnia 2020 roku do PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. aportem wniesione zostały również nieruchomości, na których ma być realizowana budowa farmy fotowoltaicznej" - czytamy w komunikacie.