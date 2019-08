finanse 1 godzinę temu

ZFPF: Pośrednicy fin. pomagają przy 55% udzielanych kredytów mieszkaniowych

Firmy należące do Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) zanotowały rekord sprzedaży w II kwartale 2019 r. Po raz pierwszy w historii wartość udzielonych kredytów hipotecznych przekroczyła sumę 8 mld zł - jest to wynik o 30% większy niż przed rokiem, podał ZFPF. Oznacza to, że ponad połowa (55%, wartościowo) takich kredytów została udzielona z pomocą pośredników finansowych. Na taki wynik m.in. wpłynął utrzymujący się wzrost gospodarczy, niskie stopy procentowe i coraz wyższe wynagrodzenia Polaków, które zachęcają do pożyczania pieniędzy. O 18% r/r wzrosła również wartość sprzedanych przez pośredników ZFPF kredytów gotówkowych. Eksperci pośredniczyli także w udzieleniu kredytów firmowych o łącznej wartości 803 mln zł, których sprzedaż od zeszłego roku wzrosła o 22%.