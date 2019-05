Złoty może pozostać stabilny nawet do 15 V - do publikacji danych o PKB za I kw.

Odporność złotego na czynniki geopolityczne nie jest trwałą sytuacją. Jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji wojen handlowych, to spodziewany w takiej sytuacji dalszy wzrost ryzyka inwestycyjnego na rynkach światowych, ostatecznie uderzy również w krajową walutę. I odwrotnie. Jeżeli groźby prezydenta Trumpa okażą się tyle elementem nacisku na Chiny do szybszego podpisania porozumienia handlowego, to rynki finansowe odetchną z ulgą, apetyt na ryzyko wzrośnie, a złoty się umocni. Można oczekiwać, że im bliżej będzie piątku, czyli dnia, w którym mają zostać podwyższone cła na chińskie towary, tym sytuacja będzie bardziej klarowna. Wówczas też wpływ tego czynnik na złotego będzie większy.

Teoretycznie złoty może pozostać stabilny nawet do 15 maja, czyli do publikacji danych o polskim PKB za I kwartał br., ostatecznych danych o kwietniowej inflacji oraz posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. To dopiero wówczas się okaże jakie jest stanowisko RPP odnośnie ostatniego gwałtownego przyspieszenia inflacji w Polsce. Na ile to zjawisko ją niepokoi, a więc czy wzrosło ryzyko nieco wcześniejszych podwyżek stóp procentowych niż to obecnie zakłada rynek.