Złoty może się osłabić w reakcji na posiedzenie Fed

Jest niemal pewne, że Fed obetnie stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych (pb), sprowadzając przedział wahań dla stopy funduszy federalnych do 1,75-2,00%. Ta, druga już w tym roku obniżka, jest już w cenach i nie powinna wywołać zawirowań na rynku walutowym. To co będzie prowokować reakcję, to sugestie odnośnie przyszłych decyzji Fed, jakie pojawią się w komunikacie banku centralnego i jakie wygłosi Powell na konferencji.

Postawienie znaku zapytania przy kolejnej obniżce wywoła odwrotny efekt. Dolar się umocni, a nastroje na rynkach finansowych się pogorszą. I to w tej chwili wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na dzisiejszy wieczór. Stąd też można oczekiwać, że ostatecznie złoty zamknie ten dzień słabszy w reakcji do dolara, a także do szwajcarskiego franka (reakcja na wzrost awersji do ryzyka na rynkach globalnych), jednocześnie pozostając względnie stabilnym w relacji do wspólnej waluty.