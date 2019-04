Złoty najmocniejszy od kilku tygodni, szanse na dalsze umocnienie ograniczone

Wtorkowy poranek przynosi lekkie umocnienie złotego do koszyka walut, będące kontynuacją procesu zainicjowanego w dniu wczorajszym, gdy pozytywny wpływ na notowania miały potwierdzone przez GUS dane o wzroście inflacji konsumenckiej w marcu do 1,7 proc. z 1,2 proc. R/R miesiąc wcześniej, co może sugerować, że publikowany dziś raport o inflacji bazowej przyniesie jej wzrost z 1 proc. w lutym do 1,3-1,4 proc. w marcu. Złotego też mogły wspierać ogłoszone w poniedziałek szczegóły likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), który to proces ma szansę przynieść budżetowi nawet do 20 mld zł dodatkowych dochodów z opłaty przekształceniowej.