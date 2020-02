Złoty pozostaje w trendzie spadkowej przez sytuacją związaną z koronawirusem

Ten nie jest istotny, choć o wirusie cały czas niewiele wiadomo. Media uparcie przypominają o udziale przypadków śmiertelnych na poziomie znacznie powyżej 2%. Teraz jest to już 3,4% - 2804 przypadków śmiertelnych na 82170 potwierdzonych. Warto jednak zwrócić uwagę na trafną argumentację jednego z polskich wirusologów, który sugeruje śledzić statystyki dotyczące statku wycieczkowego Diamond Princess. Na razie na 705 potwierdzonych przypadków koronawirusa zmarły tam 4 osoby, co oznacza śmiertelność na poziomie ok. 0,5%. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie kompleksowo została przebadana duża grupa ludzi. Kluczowe jest to, że statystyki te nie są wadliwe, tak jak wszystkie inne, gdzie przypadki bezobjawowego lub bardzo lekkiego przechodzenia choroby nie są notowane.