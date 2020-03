Złoty umacnia się po osiągnięciu przez Kongres porozumienia ws. pakietu pomocy

O godzinie 09:20 za euro trzeba było zapłacić 4,5812 zł, czyli o 2,4 gr mniej niż we wtorek na koniec notowań i wobec wczorajszego maksimum na poziomie 4,6345 zł. W tym samym czasie dolar potaniał o 2,3 gr do 4,2360 zł, szwajcarski frank o 2,9 gr do 4,3165 zł, a funt o 0,7 gr do 5,0146 zł.