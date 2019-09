ZM Henryk Kania złożyły zarzuty ws. uchwał dot. Cedrobu i Tarczyńskiego

a) jest sprzeczna z prawem, przez to, że: (i) sprzeciwia się realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. restrukturyzacji zobowiązań emitenta w drodze zawarcia układu z wierzycielami, (ii) wykracza poza ustawowe kompetencje rady wierzycieli, (iii) narusza zobowiązanie rady wierzycieli do kierowania się wspólnym interesem wszystkich wierzycieli;

b) narusza interesy ogółu wierzycieli, przez to, że przedstawiona koncepcja przerobu i dzierżawy, a następnie zakupu przedsiębiorstwa emitenta przez Cedrob S.A., pozwoli na zaspokojenie jedynie zabezpieczonych wierzycieli, tj. Alior Bank S.A. oraz Bank Handlowy S.A. w Warszawie, nie dając żadnego zaspokojenia pozostałym wierzycielom układowym.

W związku z powyższym emitent wniósł o uchylenie zaskarżonej uchwały, a także o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu zaskarżonej uchwały" - czytamy w komunikacie.

Uchwale w przedmiocie wyrażenia opinii o ofercie złożonej przez Tarczyńskiego ZM Henryk Kania zarzucają, że narusza interesy ogółu wierzycieli, przez to, że oferowana przez Tarczyńskiego cena wykupu na poziomie 120 mln zł netto, pozwoli zaspokojenie jedynie zabezpieczonych wierzycieli, tj. Alior Bank oraz Bank Handlowy w Warszawie, nie dając żadnego zaspokojenia pozostałym wierzycielom układowym, podano również.

a) jest ona sprzeczna z prawem, przez to, że: (i) narusza zobowiązanie rady wierzycieli do kierowania się wspólnym interesem wszystkich wierzycieli, (ii) wykracza poza ustawowe kompetencje rady wierzycieli, (iii) sprzeciwia się realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego, tj. restrukturyzacji zobowiązań emitenta w drodze zawarcia układu z wierzycielami, (iv) nie zachodzą ustawowe przesłanki do uchylenia zarządu własnego emitenta i ustanowienia zarządcy;