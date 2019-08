ZM Ropczyce miały 2,7 mln zł zysku netto, 5,95 mln zł EBIT w II kw. 2019

"W I półroczu 2019 roku grupa kapitałowa producenta materiałów ogniotrwałych wypracowała najwyższy w historii zysk netto na poziomie ponad 16 mln zł. Spadek zysku operacyjnego oraz nieznaczne pogorszenie sprzedaży w II kwartale br. to głównie efekt widocznego osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego, w którym spółka wypracowała rekordowe wyniki" - czytamy w komunikacie.

"Na branżę hutnictwa silnie oddziałuje wojna handlowa między USA a Chinami oraz rosnące koszty energii. Powoduje to ograniczenie produkcji stali w Europie i w Polsce, prowadzi do wzrost importu, co z kolei wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe. Kontynuujemy jednak współpracę ze strategicznymi partnerami w tej branży z Europy Zachodniej, Afryki oraz Ameryki. Optymistycznie patrzymy na rosnącą sprzedaż dla segmentu cementowo-wapienniczego, w którym nieustannie rozwijamy relacje z kontrahentami z Europy i Bliskiego Wschodu. Jednak w ramach wszystkich obsługiwanych segmentów rynku, zgodnie z realizowaną strategią systematycznie zwiększamy kompleksowość naszej oferty handlowej poprzez oferowanie nowych rozwiązań technicznych i materiałowych o innowacyjnym charakterze, stale poszerzając grono klientów" - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.