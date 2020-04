ZP PPS: Niższa sprzedaż w branży spirytusowej może potrwać 2-3 kwartały

"W tej chwili będziemy analizować dane sprzedażowe za I kwartał i prawdopodobnie te spadki nie będą tak istotne w stosunku do roku poprzedniego. Kluczowe dla naszej branży to jest to, co w tym kwartale się wydarzy i w kolejnym. Zapewne zobaczymy znaczący spadek sprzedaży w sklepach w najbliższym czasie, bo nie jest to produkt pierwszej potrzeby, a także dlatego, że wiele osób liczących się np. z utratą pracy będą ograniczać swoje wydatki. My spodziewamy się, że najbliższe 2 kwartały, a może 3 kwartały, a więc do końca roku będą dla branży bardzo trudne. Jak duży to będzie spadek - to dopiero zobaczymy" - powiedział Włodarczyk podczas wideokonferencji.