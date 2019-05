"Kupujący zobowiązał się w umowie przedwstępnej do wpłacenia zadatku w kwocie 400 000 zł netto tj. 492 000 zł brutto w terminie do 21 maja 2019 r. Emitent przeniesie własność nieruchomości na kupującego w terminie do 15 lipca 2019 roku pod warunkiem zapłaty na rzecz emitenta całej kwoty" - czytamy w komunikacie.