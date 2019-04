handel detaliczny 1 godzinę temu

ZPP: Ograniczenie handlu we wszystkie niedziele pozytywnie ocenia 32% Polaków

Spadła grupa osób pozytywnie oceniających rozwiązania ograniczające handel we wszystkie niedziele do 32% w aktualnym badaniu z 35% zanotowanych w listopadzie ub.r., wynika z badań przeprowadzonych przez Maison&Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Spadł również odsetek osób popierających rozwiązania obowiązujące w 2019 roku do 37% z 41% w pierwszej fali badania w listopadzie 2018 roku.