ZPPHiU: Odwiedzalność sklepów w stolicy spadła o 51,8% r/r od 4 V do 3 VI 2020

"Podsumowanie pierwszego miesiąca funkcjonowania w nowej rzeczywistości wypada pesymistycznie. Spadki sprzedaży są bardzo wysokie. Mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż przed pandemią i podkreślamy paląca potrzebę dostosowania wysokości czynszów do naszych możliwości. W tej chwili członkowie ZPPHiU prowadzą indywidualne rozmowy z centrami handlowymi i nadal próbują perswadować rozwiązania adekwatne do realiów. Wzywamy do brania pod uwagę wysokości naszych obrotów i wyliczania czynszów na ich podstawie. To pozwoli nam wszystkim przetrwać najtrudniejszy czas i wrócić do 'nowej normalności' w bezpieczniejszej przyszłości " - czytamy w komunikacie.