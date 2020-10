Zrzutka.pl: Średnia wartość przelewów w zbiórkach crowdfundingowych to 69,68 zł

"Pogorszenie nastrojów Polaków czy też sytuacji finansowej widać także po obniżce, co prawda symbolicznej, średniej wartości przelewów. W bieżącym roku jest to kwota 69,68 zł, z ujemną dynamiką wzrostu na poziomie 0,5%. Warto wspomnieć, że od kilku lat ta średnia systematycznie rosła. W 2017 roku wynosiła 65 zł, a w 2019 urosła do 70 zł. Znaczący wzrost udziału dwóch grup wiekowych, tj. najmłodszych i najstarszych internautów, może być także czynnikiem wpływającym nie tylko na zatrzymanie, ale także na spadek wartości przelewów, w tym średniej" - czytamy w komunikacie.

Przelewy o wartości do 50 zł to ponad 3/4 wszystkich wpłat. Takich przelewów było 8,97% więcej r/r. Druga największa (20,56%) grupa wpłat to 51-250 zł, jednak jej udział zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o ponad 13%. Pozostałe dwa przedziały przelewów, tj. 251-500 zł oraz powyżej 500 zł, w tym roku najbardziej zmniejszyły swój udział w całej wartości tortu wpłat, odpowiednio o 37% i 43%. 3/4 zrzutek w sieci finansują kobiety, wpłacając średnio po blisko 70 zł. Najwięcej wpłat realizowanych jest na początku tygodnia. Z kolei, co piąty najbardziej wartościowy przelew dokonywany jest we wtorki, z pikiem w godzinach 20-22" - podano także.