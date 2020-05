ZUE jest optymistyczne co do wyników w całym 2020 r.

"Generalnie nasze prace w czasie pandemii przebiegały i przebiegają bez większych przeszkód. Żadna z budów nie stanęła. Nie dotknęły nas przypadki zakażeń i oprócz zmiany organizacji robót i dodatkowych środków ostrożności nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Nie mamy też problemów z pozyskaniem i dostawą materiałów. Podobnie nie stwierdzamy wzrostu cen materiałów, wynikającego z pandemii" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

"Obecnie bierzemy udział w przetargu na modernizację linii kolejowej nr 182, która umożliwi dojazd pociągów pasażerskich do lotniska Katowice-Pyrzowice. To jedno z większych obecnie postępowań. Przed rynkiem kolejowym w tym roku jest jeszcze przynajmniej jedno tak duże postępowanie i kilka mniejszych. Zamierzamy również w nich wziąć udział. Posiadane limity gwarancyjne z instytucji finansowych, pozwalają nam na udział w tych postępowaniach, chociaż mimo deklaracji banków nt. zmniejszonego ryzyka branży budowlanej dalej utrudniony jest dostęp do finansowania i rozszerzania limitów gwarancyjnych Powodem jest pandemia, która spowodowała wzrost ryzyka w innych branżach, w które angażowały się banki w ostatnich latach. Zagrożenie tworzenia rezerw ogranicza gotowość banków do zwiększania limitów. Mimo takiej sytuacji, spółka stara się optymalizować strukturę finansowania i gwarantowania kontraktów. Bieżąca płynność nie jest zagrożona, a posiadane limity pozwalają brać udział w największych postępowaniach" -

wyjaśnił Nowak, pytany czy ZUE ma szanse pozyskać jeszcze któreś z dużych zamówień w pozostałej do realizacji części KPK.

ZUE zastrzega, że trudno ocenić, jaka będzie w najbliższych latach aktywność samorządów na rynku tramwajowym w związku z pogorszeniem ich sytuacji ze względu na drastyczny spadek wpływów w związku z pandemią, ale jak na razie ruszają po kolei wszystkie planowane postępowania przetargowe, a ZUE chce pozyskać część z nich.

"Te inwestycje, które były w planach - ruszają. Liczymy, że ostatecznie pozyskamy kontrakt w Szczecinie [najkorzystniejsza oferta ZUE za 174,4 mln zł brutto]. Są też planowane zadania w Olsztynie, Toruniu, Wrocławiu. Na nie się 'wybieramy' i chcemy z tej puli coś dla siebie pozyskać. Bardzo interesujące jest dla nas największe aktualnie zadanie tramwajowe na rynku - IV etap budowy, a następnie utrzymania przez okres 20 lat Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z formule PPP, gdzie wspólnie z Motą Engil i partnerem finansowym zakwalifikowani jesteśmy w formule spółki celowej do ostatniego etapu, tj. złożenia wiążących ofert. Zakwalifikowanych do ostatniego etapu jest łącznie trzech oferentów. Tu w ciągu dwóch miesięcy powinno mieć miejsce składanie ofert cenowych. Wreszcie, jesteśmy wśród dwóch potencjalnych wykonawców prac dla zakładu naprawy taboru Tramwajów Warszawskich" - wymienił prezes.

W świetle sytuacji rynkowej i relatywnie małego wpływu pandemii na sektor wykonawczy, Nowak na perspektywy wyników finansowych w 2020 r. patrzy z optymizmem.

"Nie publikujemy prognoz. Ale to, co mogę powiedzieć, to na ten rok - pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z epidemią - patrzymy z optymizmem i wierzymy, że ograniczenia w gospodarce na nas mocno nie wpłyną. Krótko mówiąc - widzimy dobrze ten rok" - zakończył prezes.

Wyniki Grupy ZUE w I kw. 2020 r. uległy poprawie w ujęciu r/r. Zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 152,3 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł wobec 4,1 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA grupy wyniósł 3,2 mln zł wobec 2,3 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na poziomie operacyjnym grupa zanotowała 0,2 mln zł straty wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej. ZUE odnotowało 0,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej.

W komentarzu do wyników Nowak przypominał, że I kwartał to zazwyczaj dla branży budowlanej najsłabszy sezonowo kwartał roku. Ponadto w tym okresie spółka wykonuje remonty, modernizacje i przeglądy maszyn kolejowych, co jest kosztochłonne.

Portfel zamówień grupy wynosi obecnie ok. 1,8 mld zł. Od początku 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 114 mln zł netto, w tym ok. 58 mln zł to kontrakty miejskie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

Tagi: budownictwo , nieruchomości , transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące