ZUE miało wstępnie 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r.

Na poziomie skonsolidowanym wartość przychodów ze sprzedaży w 2019 roku zwiększyła się w stosunku do 2018 roku o 20% i o 140% w stosunku do roku 2017. Skonsolidowana wartość przychodów wyniosła prawie 1 mld zł i jest to najwyższa wartość rocznych zagregowanych przychodów ze sprzedaży w dotychczasowej działalności grupy kapitałowej ZUE, podkreślono.