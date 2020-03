ZUS przekazał do OFE 2,36 mln zł

Jest to pierwszy przelew w tym miesiącu. W lutym do OFE przekazano 304,51 mln zł.

W 2019 roku ZUS przekazał do OFE łącznie kwotę 3 198, 81 mln zł. W 2018 było to łącznie 3 047,46 mln zł, a w 2017 r. - 2 932,76 mln zł. W 2016 r. było to 2 878,87 mln zł, w 2015 r. - 2 558,24 mln zł, zaś w 2014 roku transfer środków z ZUS do funduszy wyniósł 8 201,3 mln zł.