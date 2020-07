Zyska, MK: Projekt ustawy o morskiej energ. wiatrowej wróci do uzgodnień 6 VII

"Ustawa zostanie przyjęta do końca roku. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, z DG Energy, liczymy na to, że pomoc publiczna zostanie przyjęta w kształcie, jaki jest w projekcie ustawy. Mam przesłanki, żeby powiedzieć, że 6 lipca projekt trafi ponownie do konsultacji międzyresortowych" - powiedział Zyska dziennikarzom.