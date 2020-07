Zyska z MK: Prace nad polską strategią wodorową są zaawansowane

"Jeżeli polska strategia wodorowa ma się stać dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów jako dokument strategiczny, to musimy wykonać pracę związaną z opracowaniem dokumentu, poddaniem go konsultacjom, by to był dokument nie jednego resortu, a całego rządu" - powiedział Zyska podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego.