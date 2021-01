Zyska z MKiŚ: 11 GW mocy z farm wiatrowych powstanie najdalej do lat 2034-2035

Zgodnie z "Polityką energetyczną Polski do 2040 r.", za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW.

"My ostrożnościowo podchodzimy, aby do roku 2030 zrealizować projekty o mocy 5,9 GW mocy, natomiast do roku 2040, ja zakładam, że będzie to szybciej, bo będzie już infrastruktura wybudowana, będą też pewne mechanizmy know-how, kompetencje, organizacja, logistyka, zaplecze portowe, więc zakładam że to może być początek, najdalej do połowy lat trzydziestych czyli do 2034-5 roku - 11 GW mocy" - powiedział Zyska podczas senackiej debaty nad ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.