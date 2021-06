17. województwo. Mieszkańcy Koszalina i Słupska marzą, PiS obiecuje

Jak zauważa "Gazeta Wyborcza", niestety dla mieszkańców ekonomiści i część polskich samorządowców podważają sens istnienia tego województwa. Głównie chodzi o to, że byłoby to bardzo małe województwa. Pod względem powierzchni byłoby na ósmym miejscu w kraju.

Co gorsza miałoby najmniejszą liczbę ludności - niespełna milion. To wszystko spowodowałoby, że budżet nowego regionu byłby bardzo mały. Do tego wszystkiego, w tym potencjalnie najnowszym regionie bezrobocie jest wyższe niż w pozostałej części kraju. Do tego płaca byłaby jedną z niższych w kraju.