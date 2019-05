2,7 tys. zł pensji minimalnej, 3,5 tys. zł na start dla nauczycieli. Biedroń przedstawił swój projekt

Podwyższenie od 2020 r. płacy minimalnej do co najmniej 2,7 tys. zł, najniższa emerytura 1,6 tys. zł, 3,5 tys. zł na start dla początkującego nauczyciela, prawo do minimum dwóch dni urlopu w miesiącu dla pracujących - to propozycje partii Wiosna, o których mówił jej lider Robert Biedroń.

