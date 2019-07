40 stopni na szpitalnym oddziale. Siostra pacjenta organizuje zbiórkę na klimatyzację

- Brat po udarze mózgu trafił na odział neurologiczny w Kłodzku. Było to na początku czerwca, czyli podczas najgorszych upałów. Całą rodziną siedzieliśmy przy nim kilka tygodni. Dla nas to była mordęga, a co dopiero dla chorych - mówi money.pl Ewa Łakucewicz z Lądka Zdroju.