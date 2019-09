500+ na razie bez zmian. "W przyszłej kadencji będziemy myśleć o waloryzacji"

- Warto przypomnieć, że do 30 września trzeba złożyć wniosek o 500+, jeśli chcemy otrzymać wyrównanie za lipiec, sierpień i wrzesień - mówił Szwed. - Ci, którzy złożą dokumenty w październiku, otrzymają tylko pieniądze za ten miesiąc, bez wyrównania.

Jak powiedział, już w sierpniu programem objętych było 6 mln dzieci z 6,8 mln uprawnionych. - Tu należą się również olbrzymie podziękowania dla samorządów, bo to one są odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków - powiedział Szwed.

Szwed stwierdził również, że jeśli opozycja dojdzie do władzy, to można spodziewać się, że "z tego programu nic by nie pozostało".