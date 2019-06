500+ po nowemu. Pieniądze jeszcze w lipcu

- Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Liczymy, że samorządy, tak jak dotychczas, będą sprawnie realizować program i pierwsze pieniądze trafią do rodziców jeszcze w lipcu - powiedziała minister Bożena Borys-Szopa.

Jak tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej, złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Jeśli wniosek złożymy po 30 września, pieniądze będą wypłącane od miesiąca złożenia.

Rodzice, którzy już pobierają 500 + na drugie i kolejne dzieci i mają je przyznane do 30 września wnioski o świadczenie na pierwsze dziecko także mogą skłądać od 1 lipca.

- Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września) - tłumaczy minister Bożena Borys-Szopa.