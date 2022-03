Ambasador Rosji: Polska zablokowała konta bankowe rosyjskiej ambasady

Ambasador Rosji w Warszawie powiedział w czwartek, że Polska zablokowała konta bankowe ambasady rosyjskiej, uzasadniając to tym, że mogą być one wykorzystywane do finansowania działalności terrorystycznej lub prania brudnych pieniędzy – informuje Reuters, powołując się na słowa Siergieja Andriejewa. Urzędnik przekazał taką informację w państwowej stacji Pierwyj Kanał.