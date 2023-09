Ambitne plany Kazachstanu

Ze względu na reformy polityczne przeprowadzone w kraju, mieszkańcy wszystkich wsi, dzielnic i miast (z wyjątkiem miast o znaczeniu republikańskim - Astana, Ałmaty, Szymkent) będą bezpośrednio wybierać burmistrzów od 2024 roku. Co istotne, obok niezależności politycznej, akimowie zyskają niezależność gospodarczą dzięki zapowiedzianej przez głowę państwa decentralizacji polityki podatkowej i budżetowej. Wkrótce udział dochodów z podatków w budżetach lokalnych wzrośnie do 75%, a tylko 25% będzie pochodzić z dotacji centralnych, co stanowi znaczącą zmianę w stosunku do obecnego podziału 50-50. Radykalnie zmieni to sytuację w regionach, ponieważ władze lokalne, już teraz pełniące funkcję zastępców ludowych, będą w pełni korzystać ze swojego politycznego prawa do formułowania budżetów i alokacji zasobów z maksymalną korzyścią dla lokalnych mieszkańców. Tak więc w nowych warunkach możemy spodziewać się ożywienia zarówno konkurencji politycznej, jak i aktywności wyborczej.