Amerykańscy producenci odzieży turystycznej rezygnują z reklam na Facebooku. Przez politykę serwisu

Amerykańscy producenci sprzętu turystycznego - North Face, Patagonia i REI – zrezygnowały z zrezygnowały z zamieszczania reklam na Facebooku. Nie wynika to z potrzeby oszczędzania w związku z załamaniem turystyki przez koronawirusa, lecz z powodów ideologicznych.

To dla portalu społecznościowego czerwona kartka za to, że w niewystarczającym stopniu walczy z treściami rasistowskimi – informuje PAP.

- Od 82 lat przedkładamy ludzi nad zyski – ogłosiła marka Recreational Equipment, Inc.

Firmy zareagowały na apele Kampanii Stop Hate For Profit, którą zorganizowały Liga Antydefamacyjna (ADL), Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Ludności Kolorowej (NAACP), Color of Change, Common Sense, Free Press i Sleeping Giants. Organizatorzy akcji zaapelowali do firm o niereklamowanie się na Facebooku w lipcu.