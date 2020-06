Anwil buduje nową linię produkcyjną. Będzie ok. 100 nowych miejsc pracy

- To oznacza też zwiększenie portfela i potencjału PKN Orlen. Serdecznie gratuluje zarówno prezesowi, jak i załodze. Ten zakład dziś to jest ponad 600 osób zatrudnionych, po zakończeniu pracę tutaj znajdzie dodatkowe 100 osób, więc ta inwestycja oznacza również rozwój pod kątem kadrowym - powiedział na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda, który we wtorek odwiedził zakład.