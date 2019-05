Assange spędzi 50 tygodni w więzieniu

Obejrzyj: Co Assange robił w ambasadzie. Nagranie kamer ochrony

Pochodzący z Australii Julian Assange przyczynił się do ujawnienia w internecie wielu sekretów najważniejszych polityków świata i czołowych wywiadów. Ostatnie 7 lat spędził w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii, ale przyznany mu azyl został wycofany. Assange został przewieziony do aresztu w Londynie.

Kontrowersyjny serwis WikiLeaks działa od 2006 r. i zrobił wiele dobrego na polu podawania do wiadomości publicznej sekretów politycznych i szpiegowskich. To dzięki niemu wiemy, że CIA podszywało się pod specjalistów z Kaspersky Lab, jak doszło do puczu w Turcji, jak Microsoft pomagał tunezyjskiemu reżimowi – i wiele innych tajemnic, które miały nie wyjść na światło dzienne.