Bank podniósł oprocentowanie kredytu, bo klient nie dopełnił formalności. Przez zamknięcie urzędów nie mógł

Do "Gazety Wyborczej" napisał kierowca, który wziął 18 marca kredyt na samochód. Zgodnie z umową kredytu w ciągu 60 dni kwotę kredytu powinien przeznaczyć na nabycie pojazdu i przedłożyć bankowi dokumenty potwierdzające to nabycie oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Sankcją za brak przedłożenia pakietu dokumentów jest podwyższenie marży kredytu do 8,28 p.p.