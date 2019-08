Bankructwo Argentyny. Fernández chce negocjacji z MFW

W rozmowie podkreślił, że nie miałby problemu, aby pomóc Mauricio Macriemu (obecnemu prezydentowi) w renegocjacji warunków pożyczki od MFW. Jednocześnie wskazał na to, że ciężko byłoby mu podjąć się samemu rozmowom z Funduszem Walutowym, ponieważ musiałby wskazać błędy Macriego.

Ocenił też pożyczkę zaciągniętą od MFW jako "szkodliwą". Argentyna w połowie 2018 roku kredyt stand-by na kwotę 57 miliardów dolarów – jej warunki przewidywały dokonanie znacznych cięć budżetowych. Fernández podkreślił jednak, że bez tych pieniędzy jego kraj byłby zmuszony zawiesić spłacanie swych długów. Jednakże ocenił przy tym, że warunki tego kredytu, zmuszają Argentynę do "podległości" względem MFW.

Fernández w prawyborach pokonał zdecydowanie Macriego, co czyni z niego faworyta w wyścigu o fotel prezydencki. Jego wygrana jednocześnie doprowadziła do wstrząsu na rynku argentyńskim. Inwestorzy obawiają się, że mógłby on rozluźnić dyscyplinę finansową. O burzliwej historii tego kraju przeczytasz tutaj.