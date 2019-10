Bezdomni w sieci "rejonizacji". Gminy mogą ich odsyłać do miejsca ostatniego zameldowania

Setki bezdomnych przebywają w schroniskach nielegalnie – a to dlatego, że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gminą właściwa do przyznania im miejsca w schronisku jest ta, w której bezdomny ostatnio był zameldowany na pobyt stały. Gdyby stosować się literalnie do tego rygoru, należałoby odsyłać bezdomnych do miast, w których kiedyś mieszkali – nierzadko na drugi koniec Polski.