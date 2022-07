Białoruś odgryza się za sankcje. Chce zapobiec wycofaniu się zachodnich firm

Władze Białorusi poinformowały we wtorek o zakazie sprzedawania udziałów przez zagranicznych akcjonariuszy w 190 firmach . Jest to reakcja na sankcje zachodnie nałożone na Mińsk, m.in. w związku z jego wsparciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

" Jest to reakcja na zamiar wielu firm zagranicznych wycofania się z Białorusi " - ocenia gazeta Nasza Niwa.

Na liście 190 firm objętych zakazem znalazły się m.in.: spółka Lidskaje Piwa, w której ok. 96 proc. akcji należy do fińskiej firmy Olvi, Łukoil Biełorussija należąca do firmy Lukoil Internartional zarejestrowanej w Austrii, a także białoruski oddział koncernu Henkel.