Brakuje zawodowych kierowców. Ponad 100 tys. wolnych etatów

Do efektywnej pracy na jedną ciężarówkę powinno przypadać 1,5 kierowcy.

- Powód to urlopy , choroby, fluktuacje w firmach i inne sytuacje losowe. Współczynnik 1,2-1,3 kierowcy na samochód byłby też dobry. Teraz niejednokrotnie mamy współczynnik "jeden kierowca - jeden pojazd". To powoduje duże problemy - mówi Maciej Wroński ze Związku "Transport i Logistyka", cytowany przez RMF24 .

Średnie wynagrodzenie kierowcy, w zależności od regionu, to 6 do 10 tys. złotych. Do tego diety i inne dodatki. Pomimo wysokich zarobków, firmy logistyczne cały czas zmagają się z deficytem pracowników.