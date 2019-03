Brexit. Niemal milion zwolenników kolejnego referendum to nowa siła w politycznej układance

"People's vote march" - po raz pierwszy usłyszałem o nim we wtorek 19 marca. Przed brytyjskim parlamentem zaczepiła mnie trójka zwolenników pozostania w Unii Europejskiej. Z pewnością nie była to młodzież, ale dwóch panów i pani bardzo energicznie zachęcali mnie do przyjścia na sobotnią manifestację. Gdy powiedziałem, że nie mogę, bo jako dziennikarz powinienem zachować bezstronność, wręczyli mi ulotki oraz naklejkę z prośbą naklejenia jej "w miejscu, gdzie zobaczy ją mnóstwo ludzi".

- Nie wiem, czy przyjdzie tysiąc czy milion osób, ale kolejne referendum jest koniecznością. Skoro są wątpliwości co do poprzedniego, nakładane są pierwsze kary, a parlament nie jest w stanie się dogadać, to jedyną odpowiedzią jest przekazanie sprawy do decyzji narodu - mówi mi wówczas Peter.

Ostatecznie przyszedł niemal milion.

W Londynie trwa wielka demonstracja przeciwko brexitowi

Już w środę 20 marca wiele wskazywało na to, że sobotni marsz może okazać się sukcesem. Organizatorzy wykupili reklamy w "London Evening Standard" - darmowej gazecie, której dzienny nakład przekracza 600 tys.

Zwolennicy referendum to kolejna grupa na politycznej mapie brexitu - od takiego pomysłu dystansowali się zarówno zwolennicy wyjścia bez umowy, jak i odwołania brexitu.

- Większość obywateli jest zdania, że decyzja już zapadła. Niezależnie od tego, czy wybrali "remain" czy "leave". Uruchomiliśmy art. 50 i musimy doprowadzić go do końca. Mieliśmy już referendum i zdecydowaliśmy się wyjść. Jeśli zorganizujemy kolejne, to ludzie pomyślą - po co? Przecież już głosowaliśmy - mówi mi Tony, relaksujący się na emeryturze biznesmen, który pod parlamentem domaga się "twardego brexitu".

Jak dodaje, w razie zwycięstwa zwolenników porozumienia dojdzie do sytuacji, w której jest "1:1 w referendach". - I co? Żeby rozstrzygnąć, rozpiszemy kolejne? - pyta.

Nieco łagodniej do kolejnego referendum podchodzi Steve Bray, znany jako Mr Stop Brexit. Na pytanie o to, czy zgodziłby się na kolejne referendum, odparł: Wolałbym po prostu odwołać procedurę artykułu 50 i zamknąć temat. Jeśli decyzja miałaby wrócić do ludzie, niech tak będzie, ale i tak nie wyjdziemy.

