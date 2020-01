Brexit. Wielka Brytania opuszcza UE - poradnik dla przedsiębiorców i praktyczne porady ze strony MR

Wraz z początkiem lutego Wielka Brytania wkroczy w tzw. okres przejściowy. Potrwa on do końca grudnia br. i ma na celu zapewnienie utrzymania relacji między UE a Wielką Brytanią do czasu wypracowania odpowiednich metod działania w zakresie opuszczenia Unii przez Zjednoczone Królestwo. Tym samym Wielka Brytania nadal będzie traktowana jako państwo członkowskie z wyłączeniem możliwości udziału w procesie decyzyjnym.