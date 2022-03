Były poseł skazany. Zbigniew R. powoływał się na wpływy

Proceder miał trwać prawie trzy lata

Z ustaleń śledczych wynika, do powoływania się na wpływy dochodziło w okresie od połowy 2011 do lipca 2014 roku w Rzeszowie, Leżajsku i Warszawie .

Według ustaleń były poseł przyjmował od Mariana D. korzyści majątkowe w postaci gotówki w kwotach od 10 do 15 tysięcy złotych, które były przekazywane systematycznie co miesiąc w okresie od co najmniej połowy 2011 r. do połowy 2012 r. "Łączna kwota tych korzyści wynosiła nie mniej niż 120 tysięcy złotych" - przekazała PK.