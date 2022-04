Ceny tego surowca szybują w górę. Polski rząd chce, żeby Unia pomogła

Wzrost cen surowców to jeden z efektów wojny w Ukrainie. Problemem jest także ich dostępność na rynku. Problemy na rynku stali związane są także z rosnącymi cenami energii.

Zobacz także: Zobacz także: Biznesy ukraińskie działają mimo wojny. "To fenomen Ukrainy"

Uważa on także, że najgorsza "sytuacja rozchwiania rynku stali mamy za sobą", ale przyznaje, że ceny stali nie są zadowalające.

"Mamy problem bardzo wysokiego zapotrzebowania na stal w Polsce i Europie, ale dochodzi w tej dziedzinie do wzrostu wolumenów eksportowych ze strony Chin i Turcji. To może docelowo doprowadzić do sytuacji, że dostępność stali na polskim i europejskim rynku będzie ograniczona" – dodał minister Buda.