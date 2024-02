Chcą odpartyjnić spółki. Za nabór kandydatów wezmą się headhunterzy

Polak 46 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Pamiętam, jak za pierwszego Tuska jakaś młoda siksa z wynajętej firmy próbowała sprawdzać moje kompetencje do zasiadania w radzie nadzorczej spółki o szczególnym znaczeniu dla państwa. Jej kompetencje były śmieszne w stosunku do moich. To ja mógłbym ją egzaminować. Odmówiłem tego przesłuchania, bo mam swoją godność. Teraz widzę, że próbują tego samego, a to są pozory weryfikacji.