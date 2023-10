"Chcę, żeby kler płacił podatki". Zdecydowana deklaracja na Marszu Miliona Serc

Pozamiatał! 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

No to Włodek Czarzasty dał czadu. Chyba wszyscy jesteśmy pod wrażeniem jego przemowy. Jak to słowa prawdy nie dość, że okrutnie bolą, to na dodatek ile mogą zrobić dobrego w sercach normalnych ludzi.