Chińczycy oprócz polskiego mleka chcą też naszej mąki. To może być szansa na poprawę wyników eksportu

Polskie artykuły rolno-spożywcze trafiały do tej pory do Kraju Środka wąskim strumyczkiem. Roczna wartość eksportu nie przekracza 200 mln euro. Nowa umowa międzyrządowa może dać podstawę do zmiany tej sytuacji. Na razie aldo wymiany artykułami spożywczymi z Chinami jest ujemne.