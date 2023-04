Co to są spółki holdingowe i jak działają? Przykłady z Polski i zagranicy

Czym są spółki holdingowe?

Na próżno w Kodeksie spółek handlowych można szukać definicji spółki holdingowej. Co to jest? Holdingiem zwykło się określać specyficzną formę organizacji działalności gospodarczej, w ramach której minimum dwa podmioty pozostające ze sobą w związku podejmują współpracę , która ma na celu maksymalizowanie ich zysków. Każda spółka w ramach holdingu zachowuje swoją odrębną osobowość prawną pomimo istnienia ścisłej zależności o charakterze kapitałowo-własnościowym.

W Polsce podstawą prawną dla funkcjonowania spółek holdingowych jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Ostatnia nowelizacja tego aktu prawnego miała miejsce pod koniec 2022 roku. Rozdział 5b poświęcony jest opodatkowaniu spółek holdingowych i właśnie w nim wskazano, czym jest spółka holdingowa. To spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo spółka ta musi spełnić dodatkowe warunki, by być uznana za holding. Co to za warunki? W ustawie wskazano, że spółka holdingowa powinna:

mieć nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej;

nie być spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową;

nie korzystać ze zwolnień podatkowych;

prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą.

Udziałów (akcji) w spółce holdingowej nie może mieć, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę albo zarząd zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju m.in.: