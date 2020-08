Coraz więcej wydajemy na książki, wynika z analizy kart płatniczych

Co wyszło? Porównując drugą połowę lipca w 2020 i taki sam okres w 2019 wyszło, że w tym roku wydatki na książki i gazety podskoczyły o 14,2 proc.

Wyniki badania mogą zaskakiwać, bo na początku pandemii klienci Santander mocno ograniczyli wydatki na książki oraz prasę. W efekcie tygodniowo wydawali na to tygodniowo ok. 1 mln zł, a to poziom z roku 2017.