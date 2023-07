Cyberatak hakerów na ambasady w Kijowie. Wykorzystali ofertę sprzedaży samochodu

Agencja podaje, że atak hakerów był wycelowany w co najmniej 22 z ok. 80 zagranicznych misji przebywających w Kijowie. Tak wynika z raportu analityków z działu badawczego Unit 42 firmy Palo Alto Networks, z którym Reuters zapoznał się jako pierwszy.

Wykorzystali ofertę sprzedaży auta

Hakerzy wykorzystali fakt, że jeden z polskich dyplomatów chciał sprzedać auto w stolicy Ukrainy i wysłał e-mailem ofertę do różnych ambasad w Kijowie. Polak, który odmówił podania swojej tożsamości ze względów bezpieczeństwa, potwierdził, że wysłał takie wiadomości.

Hakerzy z grupy znanej jako APT29 lub "Cozy Bear" przechwycili i skopiowali ofertę. Następnie osadzili w niej złośliwe oprogramowanie i wysłali do dziesiątek innych dyplomatów przebywających w Kijowie.

Zobacz także: Skandaliczne słowa Orbana o Ukrainie. "Węgry nie są jedyne. Nie ma jedności, Putin to wykorzystuje"

Polski dyplomata zorientował się, że coś jest nie tak w momencie, gdy ktoś do niego oddzwonił i w trakcie rozmowy podał cenę nieco niższą od zaproponowanej. To miała być dodatkowa zachęta do kliknięcia w ofertę.