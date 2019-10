gospodarka oprac. Krzysztof Olszewski 1 godzinę temu

Cztery miliony aplikacji IKO. Rekord największego polskiego banku

Co pół sekundy płatność mobilna w internecie, co minutę – 140 przelewów, co godzinę - prawie 100 tys. logowań, codziennie – 7,4 mln interakcji. Do tego już 4 miliony aktywnych aplikacji. IKO pozostaje najpopularniejszą na rynku aplikacją bankowości mobilnej w Polsce.

Podziel się Dodaj komentarz